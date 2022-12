Victimes recherchées : traite et proxénétisme

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime d’Érickson Angibeau, 31 ans, résident de Longueuil dans le secteur de Saint-Hubert.





Une enquête a débuté en octobre 2021, alors qu’une victime, une femme majeure a dénoncé des événements survenus à Longueuil et ailleurs au Canada entre 2020 et 2021. Le SPAL a procédé à l’arrestation du suspect le 30 novembre 2022 pour des infractions d’ordre sexuel envers une victime adulte. Joanne GAGNÉ âgée de 42 ans a également été arrêtée pour les infractions suivantes : avoir bénéficié d’avantages matériels et d’entrave à la justice.



ANGIBEAU demeure détenu depuis sa comparution au palais de justice de Longueuil, qui a eu lieu le 30 novembre dernier.



L’enquête démontre que d’autres victimes auraient pu se trouver sous le joug d’ANGIBEAU et le SPAL demande donc à toute personne ayant été victime ou ayant de l’information à propos d’ANGIBEAU et GAGNÉ, de communiquer avec les enquêteurs au 450-463-7192.



À cette étape-ci de l’enquête, il a été accusé des chefs suivants :



– Traite de personne

– Proxénétisme

– Entrave à la justice