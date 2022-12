388 284 personnes de plus ont accès à un groupe de médecins : la cible prévue pour la fin de l’année est déjà dépassée

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que la cible d’inscriptions à un groupe de médecins de 375 000 prévue pour le 31 décembre 2022 a déjà été dépassée. Ce sont maintenant 388 284 Québécois et Québécoises de plus qui sont pris en charge par un médecin ou un professionnel de la santé depuis l’entente concernant l’accès à la première ligne conclue en mai dernier entre le ministère de la Santé et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). L’atteinte de cet objectif fait partie des efforts du gouvernement pour améliorer l’accès à la première ligne. Ajoutons à cela que toutes les régions du Québec sont maintenant branchées au Guichet d’accès à la première ligne (GAP). En effet, 307 groupes de médecins se sont manifestés depuis le 1er juin dernier afin de contribuer à l’inscription collective et d’offrir un meilleur accès à la première ligne pour la population. Rappelons que la prochaine cible à atteindre, soit celle du 31 mars 2023, est de 500 000 personnes inscrites.