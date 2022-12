Le maire Martel à la COP15 sur la biodiversité

Le maire de Boucherville, Jean Martel, a participé hier, samedi, à la grande conférence internationale sur la préservation de la biodiversité mondiale. Il était accompagné de plusieurs maires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le maire Martel a témoigné brièvement des actions en cours de réalisation en matière de projets d’acquisition de terrains à des fins de conservation. Il a mentionné le boisé Du Tremblay, dont 40,9 ha ont fait l’objet d’acquisition à Boucherville et 4,1 ha à Longueuil.

Il a de plus indiqué que la collaboration entre Longueuil, Boucherville et la CMM se poursuivait afin de pérenniser ce riche écosystème pour qu’il puisse faire partie d’ici à 2030 du réseau de parcs métropolitains.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a pour sa part précisé qu’on retrouve dans le boisé Du Tremblay une partie importante de l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon, plusieurs espèces floristiques à statut précaire et 96,7 ha de milieux humides d’intérêt métropolitain. Elle a par ailleurs informé que la Ville de Longueuil a entamé pour ce boisé un processus de reconnaissance de refuge faunique auprès du gouvernement du Québec.

Protéger 30 % du territoire

La CMM a annoncé qu’elle adhère aux objectifs des Nations Unies visant à protéger la nature et à contrer la perte de biodiversité et qu’elle s’engage, à l’instar du gouvernement du Québec, à atteindre l’objectif de 30 % de milieux naturels protégés dans le Grand Montréal en 2030.

Présentement, 22,3 % du territoire du Grand Montréal (+ de 53 000 ha) font l’objet d’une mesure de conservation grâce au règlement de contrôle intérimaire (RCI) sur les milieux naturels adopté en avril dernier.