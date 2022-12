Un coup de poing de un million $ pour un ex-bouchervillois

Natif de Boucherville le combattant d’arts martiaux mixtes Olivier Aubin-Mercier a assurément administré le coup de poing le plus payant de sa vie alors qu’il a été couronné champion des poids légers de la Professional Fighters League (PFL) en battant l’Écossais Stevie Ray, il y a deux semaine, à New York. En mettant son adversaire KO, il a mis la main sur une bourse de un million de dollars.

Aubin-Mercier a réussi au deuxième round de ce combat, un K.-O grâce à un crochet de la droite, Aubin-Mercier (17-5) a couché au centre de l’octogone son adversaire.

L’athlète qui a grandi à Boucherville et a fait ses premiers pas en judo avec le club local a cependant eu une petite frousse puisqu’il s’est lui-même retrouvé au tapis au début du deuxième engagement. Il a toutefois surpris Ray (25-11) avec une quarantaine de secondes à faire dans le même rond.

Il s’agissait seulement du deuxième K.-O. de la carrière professionnelle du natif de Boucherville qui habite maintenant Montréal. Aubin-Mercier est toujours invaincu en six combats dans la PFL. Il profite également des précieux conseils de l’ancien champion de l’UFC Georges St-Pierre qui était d’ailleurs dans son coin lors de son combat à New-York.