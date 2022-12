Amstramgram : la pièce de théâtre de Noël que les enfants ont adorée

La troupe de théâtre Jankijou de Boucherville était sur les planches du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois en fin de semaine dernière pour présenter la pièce Amstramgram. Les enfants ont adoré, et l’esprit des Fêtes s’est joyeusement installé.

L’histoire se passe à la librairie magique ‘’Amstramgram’’ et intègre les personnages chouchous des enfants, tels Blanche-Neige, le Chat botté, le petit Chaperon rouge, la mère Noël et le père Noël, ainsi qu’un drôle de lutin. Le conte de Noël écrit par Vital Gagnon, qui était d’ailleurs présent lors de la présentation de dimanche après-midi, a définitivement plu. Les comédiens, eux, ont su captiver l’attention des petits dès le début et l’ont maintenue jusqu’à la fin.

De nombreux enfants ont témoigné leur emballement à la fin de la pièce allant à la rencontre des personnages qui ont chacun pris le temps de leur parler.

La troupe a offert trois représentations. C’était une belle occasion d’initier les enfants au théâtre.