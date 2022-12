Le CISSS de la Montérégie-Est retire la mesure disciplinaire donnée à « l’infirmière à la toast »

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a pris connaissance de l’ensemble de la situation et annule la mesure disciplinaire de trois jours de suspension à une infirmière. Considérant les écarts dans le traitement de cet événement, la mesure est invalidée et retirée du dossier de l’employée. La mesure était trop sévère pour le geste commis. Nous avons rencontré l’employée et nous sommes excusés auprès d’elle. Cette situation ne remet pas en doute ses compétences professionnelles. Nous lui offrons tout le soutien nécessaire. Le mécanisme de traitement des mesures disciplinaires sera analysé et révisé afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. L’infirmière impliquée dans cette décision a été rencontrée en présence de ses représentants syndicaux. L’ensemble des gestionnaires du CISSS de la Montérégie-Est a à cœur le bien-être des employés. Cet incident ne représente pas les valeurs de notre établissement ni la façon dont nous souhaitons traiter nos employés. Nous sommes désolés de cette situation et réitérons que les gestionnaires sont disponibles, à l’écoute et bienveillants pour les employés. Nous remercions nos employés pour leur dévouement et la qualité de leur travail. Nous invitons les employés ébranlés par cette situation à se référer au Programme d’aide aux employés.