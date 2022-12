Grande fin de semaine de compétitions au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier

Plus de 500 nageurs sont attendus au complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier durant la fin de semaine des 16,17 et 18 décembre prochains alors que le Club de natation Mustang sera l’hôte de compétitions provinciales.

Les meilleurs nageurs proviendront des quatre coins du Québec pour participer à cet événement sanctionné par la Fédération de natation du Québec (FNQ).

Deux nageurs aux OJI

Le Club Mustang réputé pour la qualité de la formation offerte aux jeunes sera représenté durant cette même fin de semaine à l’Ontario Junior International. Deux de ses nageurs participeront à ces compétitions, soit Olivier Desjardins et Mathis Chawky.

50 ans à faire des vagues

Le Club Mustang qui compte quelque 300 nageurs issus de plusieurs villes de la Rive-Sud a récemment souligné son 50e anniversaire de fondation lors d’un gala. Pour cette occasion, des hommages ont été rendus à plusieurs anciens nageurs, aux nouveaux et aux entraîneurs, dont René Laroche responsable du programme Sport-études.

Des athlètes d’excellence au fil du temps

L’histoire du club de natation Mustang est riche en athlètes exceptionnels.

Depuis ses débuts, le club a formé de nombreux nageurs de calibres national et international, dont plusieurs ont réussi à remporter des médailles. Voici quelques-uns d’entre eux : Sandrine Mainville, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio; Pascale Choquet, médaillée d’argent aux Jeux du Commonwealth à Édimbourg; Mélanie Bouchard a participé aux Jeux pan-pacifiques au Japon; Joelle Rivard a établi deux records nord-américains en plus de participer aux Jeux paralympiques; Nadine Rolland a participé aux Championnats panaméricains; Francis Roussel, médaillé d’or aux Deaf Games en Australie ; Myriam Soliman, médaillée de bronze au Parapan Américain au Pérou; Clémence Paré a participé au Parapan Américain au Pérou; Roxane Lemieux, médaillée d’argent au Olympic youth festival en Australie; et Jacques Jodoin, médaillé d’argent au 100 papillon à la rencontre internationale junior en Suède.

Au niveau national, Geneviève Noiseux, double médaillée d’argent aux Jeux du Canada et 3e au 200 dos aux Championnats canadiens; Josianne Laflamme, médaillée de bronze au 400 QNI aux Jeux du Canada; Mélania Bussière, médaillée de bronze au 200 dos aux Championnats canadiens; Chrystèle Roy L’Écuyer, médaillée de bronze au 200 papillon aux Championnats canadiens : et Vincent Lemieux, médaillé de bronze au 100 libre aux Jeux du Canada.

Des athlètes de la relève

De nouveaux visages émergent : Guillaume Lord, Marie Mathieu, Martine Sorel et Olivier Desjardins ont maintenant leurs standards canadiens. Et de nouveaux noms s’affichent au tableau des records du club de natation : Martine Sorel, Matisse Chawky, Guillaume St-Arnaud, Olivier Desjardins, Jacob Demanche, Tristan Guillette et Benjamin Guillette.