Défilé de Noël à Sainte-Julie: près de 7 000 spectateurs malgré la forte pluie et les rafales de vent!

La pluie abondante qui s’est abattue un peu partout dans la région le 3 décembre dernier a changé les plans de bien des personnes qui comptaient revoir enfin le traditionnel Défilé de nuit de Noël à Sainte-Julie. Toutefois, les organisateurs, eux, ne pouvaient pas changer leurs plans et reporter l’activité d’une semaine, car l’important événement familial est rendu possible grâce à près de 200 bénévoles et il est loin d’être possible qu’ils soient tous disponibles une semaine plus tard. Heureusement, la pluie a cessé quelques minutes avant le départ…

Par les années passées, la parade attirait entre 16 000 et 20 000 spectateurs avant « vous-savez-quoi », mais cette édition a été freinée par les élans de dame Nature, alors que certains ont vu le défilé comme au ciné-parc : bien stationnés dans leur voiture!

Ceux qui ont trouvé que la parade est passée plus rapidement que d’habitude n’ont pas rêvé, car le tracteur de tête est resté bloqué à 2 km/h, comme par les années passées, mais les organisateurs ont enlevé certains éléments qui ralentissaient le rythme, comme des structures de bois en forme de sapin qui étaient lourdes à traîner par les bénévoles tout le long du trajet, ce qui forçait le défilé à arrêter régulièrement.

En raison de la pluie et des bourrasques de vent, les responsables ont dû annuler les musiciens et, surtout, les jeux gonflables près du marché de Noël dans le stationnement de l’église, un secteur qui était très apprécié des jeunes enfants.

« Je ne vais pas vous mentir, ça été un clavaire toute la journée! », avoue le président, Sylvain Dubuc. « Avec les vents qui soufflaient avec des pointes jusqu’à 90 km/h et la pluie toute la journée, c’était assez décourageant! Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a pris part à tous les défilés depuis le début et il m’a dit que c’était la première fois qu’il y avait de la pluie lors de l’événement. On s’est fait gâter!»

« Mais c’est pour ça que je tiens à féliciter les bénévoles qui étaient quand même au rendez-vous malgré tout dans ces conditions. Personne ne se plaignait de la pluie parmi eux, ce sont des gens hors pair! Je tiens à les féliciter, car ça n’a pas été facile! », a conclu M. Dubuc qui a ensuite demandé un cadeau bien spécial au père Noël : une vraie nuit de sommeil!