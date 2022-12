Attention aux messages frauduleux!

Revenu Québec invite les citoyens et citoyennes à la prudence. Des textos et des courriels frauduleux circulent actuellement, faisant miroiter la possibilité d’obtenir un versement de 400 $ à 600 $. En aucun temps, Revenu Québec n’offre des remboursements ou des versements de cette façon. Ces messages constituent des tentatives de fraude, et Revenu Québec appelle à la vigilance, car la protection et la sécurité de l’information sont une priorité. Au cours des prochaines semaines, Revenu Québec procédera à une campagne de sensibilisation pour rappeler à la population qu’elle doit redoubler de vigilance face à ce genre de stratagème.