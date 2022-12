Un bouchervillois raconte son enfance en Gaspésie dans une bande dessinée

Résident de Boucherville depuis plus d’un quart de siècle Raynald Besnier n’a pas oublié pour autant sa Gaspésie natale et il a récemment réalisé un de ses rêves en publiant un livre sur sa famille et son enfance dans cette région côtière du Québec.

Et tout cela dans une bande dessinée originale qui a été illustrée pas son ami, un autre bouchervillois, Alessandro Serafini.

« Petites histoires de village, La décision d’Ambroise » publiée aux Edition de la Francophonie a Caraquet, est la première bande dessinée de Raynald Besnier et le volume est en vente localement à la Librairie au Carrefour des Promenades Montarville.

L’auteur participera à une séance de dédicace à la bibliothèque de Boucherville le 9 décembre prochain (de 12h à 21h) et le 10 décembre de 10 à 17h)

C’est en fait la pandémie qui l’a incité à se mettre à l’écriture. Il a écrit les textes de cinq bandes dessinées et « Petites histoire du village » est le numéro un de cinq, les autres suivront au cours des quatre prochaines années.

Raynald Besnier a grandi en Gaspésie. Il a quitté plus tard pour Québec ou il est devenu avocat. Il a entre autres œuvré pour la CSST et pour l’Autorité des marchés financiers. A Boucherville il s’est beaucoup impliqué dans le bénévolat en étant entre autres aidant pour deux familles dont des membres sont atteints d’Alzymer, pour la Maison Source Bleue ainsi qu’au hockey mineur.

Il a même été reconnu par la Ville de Boucherville pour son implication bénévole.