Grève des employés municipaux à Sainte-Julie: fermeture de bâtiments et suspension des activités de loisir le 6 décembre

En raison d’une grève des employés municipaux cols bleus et cols blancs, la Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle devra fermer plusieurs bâtiments municipaux pour la journée du 6 décembre, en plus d’annuler l’ensemble de ses activités de loisir. L’hôtel de ville demeurera toutefois ouvert de 8 h à 16 h 30 et les citoyens sont invités à communiquer avec l’administration municipale par courriel à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca , par téléphone au 450 922-7111 ou sur les pages officielles de la Ville sur les réseaux sociaux. Les visites en personne sont non recommandées puisque des manifestants pourraient être présents devant le bâtiment.



Durant toute la durée de la grève, les syndiqués auront l’obligation de maintenir les services essentiels : le déneigement et l’épandage d’abrasifs, la réparation des bris majeurs d’aqueduc ou d’égouts, la surveillance et le maintien des réseaux de distribution et traitement des eaux, la sécurité sur la chaussée, la présence des brigadiers scolaires aux heures de déplacement des élèves et les communications en cas d’urgence.



Plus précisément, les employés syndiqués ne seront pas au travail du 5 décembre 2022, à 23 h 30, au 6 décembre 2022, à 23 h 29. Cela implique l’interruption pendant ce temps des services non essentiels, dont la fermeture du centre communautaire et du pavillon Thérèse-Savard-Côté. La bibliothèque sera également fermée pour la journée et l’ensemble de ses activités seront suspendues. Il sera toutefois possible d’utiliser les services en ligne à l’adresse ville.sainte-julie.qc.ca/bibliotheque/services-en-ligne et la chute à livres demeurera ouverte pour les retours. Aucun frais de retard ne sera toutefois facturé pour cette journée.



Les cours du Service des loisirs et les activités dans les gymnases seront également touchés par cette grève. Les participants recevront un courriel mentionnant les modalités de la reprise des activités.



La convention collective des employés municipaux est échue depuis le 1er janvier dernier. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’employeur et le syndicat dans les derniers mois. La Ville tient à préciser qu’elle est et a toujours été disponible pour négocier avec ses employés.