Les ambulanciers s’impliquent auprès des enfants de la DPJ

La 3e édition du projet CETAM dans la rue rendra plus doux le temps des Fêtes des jeunes de la DPJ. Grâce à l’initiative personnelle de Lucie Berthelotte, de son groupe Un cadeau pour un sourire, et de la Fondation du Centre jeunesse de la Montégérie, 80 enfants recevront un cadeau de Noël, emballé pas les ambulanciers.

Le projet CETAM dans la rue est né en 2020, en pleine pandémie, avec le désir d’aider les plus démunis. La première édition s’est consacrée au milieu de l’itinérance et la deuxième édition s’est impliquée auprès des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.

La remise des cadeaux aura lieu dans les jours précédents Noël.