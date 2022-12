Guignolée: une seule adresse à retenir pour vos dons en ligne dans la MRC Marguerite d’Youville: https://cdcmy.ca/fr/guignolee-2022

Alors que les récoltes vont bon train sur l’ensemble du territoire, les besoins grandissants se font sentir plus intensément. Des centaines de bénévoles s’affairent à travers les communautés de Saint-Amable, Varennes, Sainte-Julie, Contrecoeur, Calixa-Lavallée et Verchères pour recueillir les dons en denrées et en argent.



En 2021, c’est plus de 370 familles en situation de vulnérabilité qui ont pu vivre la magie de Noël grâce à la générosité de leurs concitoyens. Et cette année les inscriptions aux paniers de Noël qui ont cours actuellement laissent présager une augmentation sensible des demandes.



C’est pourquoi les organismes du territoire qui viennent en aide aux plus vulnérables vous rappellent que les dons en argent seront acceptés toute l’année.



Villes de Calixa-Lavallée et Verchères / Comité d’entraide de Verchères

Chèque envoyé au 579 route Marie-Victorin, local 101, Verchères (Québec) J0L 2R0



Ville de Contrecoeur / Centre d’Action Bénévole de Contrecoeur

Chèque envoyé au 4956 rue Legendre, Contrecœur (Québec) J0L 1C0



Ville de Sainte-Julie / La Maison de l’Entraide de Sainte-Julie

Chèque envoyé au 500 av, Jules-Choquet #100, Sainte-Julie (Québec) J3E 1W6 et par transfert bancaire

à : maisondeentraide@gmail.com.



Ville de Saint-Amable / Le Centre d’Entraide Bénévole de Saint-Amable

Chèque envoyé au 297 rue Principale, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0



Ville de Varennes / Action Bénévole Varennes

Chèque envoyé au 50 rue de la Fabrique, Varennes J3X 1R1



Merci de votre grande générosité en contribuant à la Guignolée de votre localité

et de votre solidarité tout au long de l’année! Joyeux temps des fêtes à tous !!!