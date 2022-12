Concert de Noël au profit de la Société Alzheimer Rive Sud

Le concert bénéfice au profit de la Société Alzheimer Rive-Sud du Chœur de l’Arthémuse du Collège Durocher Saint-Lambert aura lieu samedi le 10 décembre à 15h, à l’église Sainte-Famille de Boucherville.

Sous le thème « Noël d’ici et d’ailleurs », les choristes et musiciens, habilement dirigés par le chef Rémi St-Jacques, vous feront vivre de belles émotions.

Vous voyagerez à travers le monde, en passant par l’Espagne, la Suède, l’Ukraine, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre, les États-Unis et le Québec.

Venez célébrer avec nous les Noëls d’ici et d’ailleurs en ce début de la période des Fêtes, tout en soutenant la Société Alzheimer Rive Sud (SARS)

Information et achat de billets en ligne à la SARS : https://bit.ly/3Fc3mLy