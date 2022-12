Sylvain Joubert invite tous ceux et celles qui aimeraient pratiquer ce sport si convoité! « Tu as cessé de jouer parce que le jeu était devenu trop rapide et le calibre trop fort? Voilà une occasion de pratiquer de nouveau le hockey! Le prérequis : vouloir s’amuser! Pas besoin d’avoir de talent! On joue pour le plaisir, aucun contact, aucun chialage. Aucun point au tableau, mais une gang super le fun! Nous avons deux ligues pour toi avec même un joueur de 74 ans encore actif! »

Les matchs se tiennent à Sainte-Julie, les lundis et mardis à partir de 20 h 50, jusqu’à la fin avril.

Pour plus d’informations, il suffit de téléphoner à Sylvain Joubert 514 910-6380 ou lui envoyer un courriel à Sylvain.joubert@outlook.com. C’est avec plaisir qu’il vous rappellera!