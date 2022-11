Varennes veut limiter l’éclairage des serres agricoles

Les élus de la Villes de Varennes ne veulent de toute évidence, pas, que l’éclairage des futures serres agricoles à s’établir sur le territoire de la municipalité ne deviennent un problème de pollution visuelle dans le paysage de la campagne

C’est en ce sens que lors de la dernière séance publique du début du mois de novembre, le Conseil a adopté un nouveau règlement pour mieux encadrer ce qui pourrait devenir un enjeu entre autres pour les voisins des futures installations.



Une serre utilisant un éclairage de photosynthèse intérieur doit être munie de rideaux occultant verticaux et horizontaux et respecter les plusieurs dispositions spécifiques.

Tout d’abord les façades verticales doivent avoir des rideaux occultant 95 % de la surface entre une heure avant le coucher du soleil et une heure après le lever du soleil ou pendant les opérations d’éclairage. Les lampes ne doivent pas être directement visibles à partir de l’extérieur du bâtiment

Deuxièmement les toits doivent avoir des rideaux occultant un minimum de 98 % de la surface entre une heure avant le coucher du soleil et une heure après le lever du soleil ou pendant les opérations d’éclairage.



Aussi, l’opacité des rideaux occultant doit être d’un minimum de 99 %, tel que certifié dans la fiche technique du produit. Enfin les dispositifs d’éclairage intérieur doivent être conçus et installés de manière à n’envoyer aucune lumière (0%) au-dessus de l’horizon absolu.



Ce règlement s’inscrit aussi dans la foulée de nombreux efforts au plan international pour diminuer l’éclairage incandescent qui fait en sorte que l’on voit de moins en moins un ciel étoilé la nuit.



Par exemple, un projet pilote est mis en place dans un quartier de la ville de Sherbrooke pour diminuer l’éclairage extérieur. La municipalité distribuera des ampoules jaunes pour remplacer les ampoules extérieures blanches, diminuant du même coup la luminosité. Les nouvelles ampoules ont été développées par les chercheurs du Cegep de Sherbrooke et l’initiative s’inscrit dans la cadre du projet ‘Oasis de nuit étoilée ».