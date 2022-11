Varennes doit payer 285,000$ de plus pour la police en 2022

Tout coute plus cher et le service de police n’y échappe pas c’est pourquoi la Ville de Varennes devra verser 285,900 $ à la Régie inter municipale de police Richelieu-St-Laurent pour que celle-ci puisse boucler son budget 2022.

Cela représente une hausse de 11 % des dépenses de plus que prévu.

Varennes n’est évidemment pas la seule ville à devoir casquer pour le déficit d’opération de la Régie de police.

Par exemple, dans le cas de Ste-Julie, ce sont 363,521 $ dollars qui devront être ajoutés au budget police 2022. Les policiers de la Régie assurent la couverture de plusieurs autres municipalités de la région dont St-Amable, Verchères et Calixa-Lavallée.

En fait ce sont toutes les municipalités desservies par la Régie inter municipale de police de la Vallée du Richelieu qui sont mises à contribution pour combler le déficit qui serait entre autres attribuable à une baisse des revenus provenant des contraventions émises par les agents sur l’ensemble du territoire. Il y aurait d’ailleurs plusieurs postes d’agent à combler, la Régie a récemment lancé une campagne de recrutement.



Une patrouille des neiges à Varennes cet hiver

Il n’y a pas que les policiers qui pourront émettre des contraventions sur le territoire de la Ville de Varennes cet hiver. En effet le Conseil municipal a statué, lors de la séance publique de novembre, que des patrouilleurs des neiges seraient aussi sur la route. Messieurs Langlois et Cyr, deux employés municipaux sont donc autorisé à émettre des contraventions aux automobilistes ou même aux citoyens qui seront pris en flagrant délit de stationnement interdit ou encore, par exemple, lorsque qu’une infraction de nuisance sera constatée. En fait ils appliqueront principalement la règlementation sur les nuisances, un règlement de juridiction municipale.



Encore pour la réserve foncière

Par ailleurs, Varennes poursuit dans la vision de constituer une importante réserve foncière c’est pourquoi une somme de 4,750, 000 millions de dollars a été votée pour l’acquisition de deux autres terrains d’une importante superficie sur le boulevard Lionel-Boulet.

Encore une fois l’acquisition de terrains par la Ville a déjà eu de nombreuses répercussions positives car la Ville revend habituellement à profits les terrains ainsi acquis.

Qui gèrera les programmes de camp de jour ?

Oui qui assurera la gestion des programmes des camps de jour de la ville de Varennes en 2023 et en 2024 ? La question se pose en effet car la Ville a accepté de résilier le contrat qui liait la municipalité à l’entreprise « Gestion Vincent et Limoges ». Celle-ci a assuré la gestion des camps l’été dernier mais le contrat prévoyait le même service pour les deux années à venir. Pour l’heure, l’administration n’a pas indiqué qui ou quelle entreprise prendra la relève au cours des deux prochains étés.



Le maire en Égypte

Participant à la fameuse COP 27, qui s’est tenu en Égypte le maire de Varennes Martin Damphousse était évidemment absent lors de la séance publique du mois de novembre c’est pourquoi c’est le maire suppléant, Benoit Duval qui a présidé aux délibérations. 18 personnes y ont assisté dont une dizaine (élèves et parents) pour supporter le dossier des espaces verts de l’école Le Carrefour.