Le lien cyclable pour accéder au Tunnel Lafontaine ne serait pas dans les plans du MTQ

Le projet d’aménagement d’une passerelle suspendue au pont Louis-H Lafontaine pour relier la piste cyclable entre Boucherville et Longueuil, au parc National des Iles de Boucherville, semble avoir du plomb dans l’aile. Demandé par certains groupes de la Rive-Sud dont les Amis du parc des Iles de Boucherville et soutenu par quelques élus, l’aménagement d’une telle passerelle suspendue ne semble pas être dans le collimateur du ministère des transports, pas plus surtout que l’utilisation du tunnel lui-même pour permettre aux vélos de passer de la Rive-Sud à Montréal.

Récemment le porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, Gilles Payer, en entrevue à La Presse a été catégorique. « Si le gouvernement demeure ouvert à discuter des mesures d’atténuation, une piste cyclable n’est tout simplement pas envisageable dans le Tunnel.

Les espaces sont limités dans le tunnel et cette contrainte rend impossible l’aménagement d’un corridor réservé au transport actif, en respectant les normes. Le tube de service « doit être réservé aux mesures d’urgence (ex. : évacuation), ainsi qu’aux opérations liées à l’exploitation du tunnel ».

Les adeptes du projet proposent d’utiliser le « tube de service » du tunnel, qui héberge pour l’instant les systèmes de ventilation et les sorties d’urgence, par exemple, afin d’aménager cette nouvelle voie.

Et pour accéder au tunnel, une passerelle devrait être accrochée à la section pont, entre Longueuil et l’Ile Charron.

Un comité a été mis sur pied l’été dernier pour étudier et promouvoir l’aménagement d’une passerelle reliant la piste cyclable de la Rive-Sud à l’Ile Charron. La Communauté métropolitaine a joint le comité d’étude mais aucun engagement n’a été pris d’autant plus que les structures sont de responsabilités du ministère des Transports du Québec.

Aussi le cout d’une passerelle suspendue à la partie pont, et le fait que des navettes fluviales relient régulièrement la piste cyclable, à partir de Boucherville et le parc des Iles de Boucherville, sont autant de raisons pour laquelle un tel projet risque de demeurer un souhait.