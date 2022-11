Urgent besoin de bénévoles pour Opération Nez rouge Contrecoeur

Afin de répondre aux nombreux appels, le comité d’Opération Nez rouge Contrecoeur est toujours à la recherche de bénévoles.



Donc, si vous voulez vivre une belle expérience durant la période des fêtes, joignez-vous à notre équipe en vous inscrivant sur le site d’Opération Nez rouge au www.operationnezrouge.com; sélectionner la province de Québec et « Contrecoeur » ; cliquer sur la pastille « Devenir bénévole » et «S’inscrire comme bénévole».



Il reste encore plusieurs dates auxquelles vous pouvez vous inscrire, soit : les 2 et 3; 9 et 10; 15, 16 et 17 et les vendredis 23 et 30 décembre sur le territoire de Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Varennes et Verchères. Nous serons heureux de vous rencontrer.



Pour information, un raccompagnement ou pour devenir bénévole



Composez le 450 587-2611 ou le contrecoeur@operationnezrouge.com



Opération Nez rouge « TU POURRAS PU T’EN PASSER »