Varennes expose sa collection d’œuvres d’art à la bibliothèque municipale

À l’occasion de son 350e anniversaire, Varennes invite les citoyens à découvrir des pièces uniques tirées de sa collection municipale dans le cadre d’une exposition présentée à la bibliothèque jusqu’au 19 mars prochain. Intitulée Regard sur la collection d’œuvres d’art de la Ville de Varennes, l’exposition déployée à travers une série d’œuvres multidisciplinaires trace un portrait succinct des acquisitions de la dernière décennie et plus encore.



Le conseil municipal et le personnel du Service arts, culture et bibliothèque encouragent le rayonnement des artistes varennois. Ils mettent aussi en valeur le travail d’artistes en provenance des villes limitrophes et parfois sur une échelle régionale. Les citoyens ont ainsi le privilège d’admirer des œuvres d’art actuelles et d’être témoins de l’essor de ces artistes sur la scène artistique québécoise.



Cette collection d’œuvres d’art de la Ville de Varennes s’étend à travers les différentes installations municipales ainsi que dans certains espaces publics. Elle est constituée de peintures, de dessins, d’aquarelles, de sculptures, d’objets d’arts et d’installations. Les citoyens peuvent y avoir accès lors de leur visite dans les bâtiments municipaux et plus récemment, à même le catalogue en ligne de la Bibliothèque de Varennes, par le biais d’une section consacrée à celle-ci.