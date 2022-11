Première édition du Marché de Noël écologique à l’école Aux-Quatre-Vents à Sainte-Julie

Catherine Bastien, Marie-Ève Claveau, Jenny Poliquin et Valérie Sicotte, enseignantes à l’école primaire Aux-Quatre-Vents à Sainte-Julie, ont travaillé très fort pour concrétiser la première édition du Marché de Noël écologique qui se tiendra le 14 décembre prochain de 14 h à 18 h au gymnase de l’établissement. Organisé de concert avec le Conseil des élèves 2022-2023, cet événement a comme objectif de recueillir 9 000 $ qui serviront à la construction d’une classe extérieure.

Les élèves de tous les niveaux ont participé activement à cette première édition spéciale! Ils ont fabriqué à la main des produits écologiques (réutilisables, recyclables, compostables). En plus de merveilleuses œuvres réalisées par tous ces jeunes, plusieurs commerçants locaux seront présents et remettront généreusement, à la fin de l’activité, une partie de leur recette pour soutenir cette belle initiative.

Le 14 décembre, un rendez-vous à ne pas manquer!

À l’approche du temps des Fêtes, voilà une belle occasion d’offrir un présent à vos proches, et pourquoi pas à vous-même!

« Nous vous invitons à venir encourager à la fois nos élèves, qui ont mis la main à la pâte en confectionnant divers produits écologiques, et nos marchands locaux, qui proposent des produits qui font toujours plaisir à offrir et à recevoir!

Grâce à la participation de nos élèves et de nos marchands locaux, nous sommes fières de présenter notre Marché de Noël! Merci d’avance à tous les visiteurs qui feront de cette première édition un véritable succès! », mentionnent avec enthousiasme les quatre enseignantes qui ont à cœur le bien-être de leurs élèves!