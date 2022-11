La Ville de Sainte-Julie prolonge la période d’interdiction de stationnement de nuit sur rue en période hivernale

La Ville de Sainte-Julie annonce la modification de sa règlementation entourant le stationnement en période hivernale. L’interdiction de stationnement de nuit dans les rues est prolongée du 15 novembre au 15 avril lors d’avis de déneigement afin de faciliter les opérations lors de chute de neige hâtive ou tardive.



La Ville invite les citoyens à vérifier, lors de cette période, si le stationnement sur rue est autorisé en faisant l’un des actions suivantes :

– Appeler au 450 922-4636 ;

– S’abonner au système d’alerte courriel et texto Mon Sainte-Julie ;

– Vérifier le site Web de la Ville ;

– Consulter le compte Facebook et Twitter de la Ville ;

– Regarder les panneaux électroniques.



Pendant cette période, la population est également invitée à rentrer leur panier de basketball et leur but de hockey sur leur terrain pour éviter de nuire aux opérations d’entretien et de déneigement.