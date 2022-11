Info-Hiver : pour tout connaître en saison hivernale à Varennes

La section Info-Hiver du site Internet de la Ville de Varennes renferme une série de renseignements pouvant répondre aux questions fréquemment posées en saison hivernale. Accessible à l’adresse ville.varennes.qc.ca/info-hiver, cette page permet aux citoyens d’être informés des conditions des patinoires extérieures, du Polydôme, des pistes de ski de fond et de la pente à glisser en plus d’offrir des informations liées aux déneigements des rues.



À l’aube de l’hiver, il est important de rappeler les enjeux à considérer lors des opérations de déneigement. Varennes comporte environ 270 kilomètres d’artères urbaines et rurales. Lorsqu’une chute de neige survient, les équipes de déneigement s’activent rapidement pour déblayer les rues. Afin de faciliter le libre passage des déneigeuses et des autres équipements, la collaboration des citoyens avec le personnel de la Ville est essentielle. Quelques gestes simples peuvent contribuer à un déneigement efficace et sécuritaire.



Stationnement de jour sur rue lors des chutes de neige : une collaboration profitable à tous

Durant les chutes de neige, les propriétaires sont invités à libérer leur véhicule des rues. Les voitures stationnées en bordure de rue nuisent à la circulation des équipements tout en compromettant la qualité du service et la sécurité des citoyens.



Interdiction de déposer la neige dans la rue

Tout en contrevenant à la règlementation municipale, déposer de la neige ou de la glace sur une voie publique constitue une nuisance à la circulation des piétons et des automobilistes. Il est donc défendu de pousser ou de souffler la neige sur la rue, sur les terre-pleins, sur les trottoirs et sur les îlots des ronds-points, même en période de fonte. De plus, le propriétaire d’un terrain situé à une intersection de voies publiques ne doit pas laisser s’accumuler de neige pouvant réduire la visibilité des automobilistes.