Boucherville décerne le prix Mérite étudiant à trois Bouchervillois

Le conseil municipal a souligné le parcours scolaire exceptionnel de trois étudiants de Boucherville qui ont obtenu des moyennes générales de plus de 95 % en cinquième secondaire. Le 14 novembre dernier, lors d’une cérémonie à l’hôtel, les élus municipaux ont décerné à chacun d’eux le prix Mérite étudiant assorti d’une bourse de 2 000 $ qui leur sera utile pour la poursuite de leurs études.

Les récipiendaires sont Samer Botros, étudiant au Collège Saint-Paul; Mélodie Lewis, également étudiante au Collège Saint-Paul; et Éloïse Sim, étudiante au Collège Durocher-Saint-Lambert.

Ces lauréats ont obtenu la meilleure moyenne générale de 5e secondaire parmi tous les élèves des écoles secondaires des environs (collèges privés et écoles publiques). Leur moyenne était respectivement de 97,02 %, 97,07 % et 95,72 % à la fin de l’année scolaire.

En raison du contexte pandémique, le conseil municipal a remis rétrospectivement ces distinctions à ces étudiants pour les 2020, 2021 et 2022.

Souligner l’excellence scolaire

La Ville de Boucherville a mis sur pied en 2017 le prix Mérite étudiant, qui a pour objectifs de souligner le parcours scolaire exceptionnel d’étudiants bouchervillois et de leur permettre de poursuivre des études supérieures avec l’octroi d’une bourse de 2 000 $. Cette bourse est offerte grâce aux surplus des festivités du 350e anniversaire de Boucherville. Celle-ci sera remise annuellement au cours des 25 prochaines années, soit jusqu’au 375e anniversaire de la municipalité.