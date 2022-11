Amstramgram : une pièce de théâtre de Noël pour enfants présentée à Boucherville

Quoi de mieux pour faire vivre aux enfants la magie de Noël que d’aller au théâtre avec eux. Le théâtre Jankijou de Boucherville présente la pièce Amstramgram de l’auteur québécois Vital Gagnon.



Ce spectacle pour enfants de 5 à 9 ans sera présenté les 3 et 4 décembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Les spectateurs retrouveront des personnages de conte connus tels le Chat Botté, Blanche-Neige ou le petit Chaperon Rouge dans le conte de Noël féérique et fantastique Amstramgram.

« Une liste de noms d’enfants sages a disparu. Que faire? À l’atelier du père Noël, c’est la panique. Sans cette liste, les lutins ne peuvent continuer la fabrication des cadeaux. Et comble de malheur, le père Noël demeure lui aussi introuvable. Qui se cache derrière ce coup pendable? Est-ce l’œuvre de l’espiègle lutin Colégram? Résoudre ce mystère nous mène vers un seul lieu ; La librairie magique ‘’Amstramgram’’ où vous ferez la rencontre de son grincheux propriétaire, monsieur PicPic. »

Le théâtre Jankijou est un organisme à but non lucratif accrédité par la Ville de Boucherville qui existe depuis 1990. Il permet aux membres de vivre une expérience théâtrale complète en touchant à plusieurs des aspects de la production théâtrale.

Les représentations auront lieu le samedi 3 décembre et le dimanche 4 décembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à 10h et à 14h. La durée de ce spectacle est d’environ une heure.

Le coût est de 10 $ pour les 12 ans et moins et 15 $ pour les adultes (plus les frais de billetterie). Réservation sur le site du « Point de vente » au www.lepointdevente.com en inscrivant Jankijou dans le moteur de recherche. Ou en cliquant sur l’affiche du spectacle « Amstramgram » dans la page d’accueil du site de la troupe au www.jankijou.com

Vous pouvez aussi vous procurer des billets à la porte au coût de 15 $ chacun, pour tous. (Argent comptant seulement). Information : Mario Gladu. 514 605-2599. info@jankijou.com