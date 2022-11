Une Guignolée « traditionnelle » à Sainte-Julie et en ligne à Varennes

Le tapis de neige blanche qui est tombée le 16 novembre dernier a rappelé à plusieurs que le temps des Fêtes approche! L’une des traditions de cette période de l’année est bien sûr la Guignolée, qui sera de retour à Sainte-Julie à sa forme plus classique et en ligne à Varennes.

À Sainte-Julie, c’est lors de la fin de semaine du 26 et 27 novembre que se déroulera cette activité toujours populaire, alors que des camions et des bénévoles seront postés au IGA, au Provigo, au Métro ainsi qu’au Maxi le samedi 26 novembre de 12 h à 17 h. Les gens peuvent également faire des dons de denrées dans les boîtes installées à cet effet à l’entrée de la Friperie située au 500, avenue Jules-Choquet ainsi qu’à d’autres points de chute.

Le dimanche 27 novembre, c’est le retour tant attendu de la Guignolée traditionnelle de Sainte-Julie, alors que les citoyens sont invités à donner généreusement aux bénévoles qui frapperont à leur porte entre 11 h et 17 h. Bien sûr, il est toujours des plus appréciés de donner quelques heures de son temps à cette occasion et les gens intéressés peuvent se donner rendez-vous au centre communautaire du 550, boulevard Saint-Joseph avant le départ de 11 h (ils recevront un ou plusieurs parcours, selon leur disponibilité et une boîte à lunch sera fournie aux participants. Les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte).

On peut aussi donner à la Maison de l’Entraide, 500 Ave Jules Choquet, local 100 par don directement à l’organisme, par chèque ou par transfert bancaire à maisondeentraide@gmail.com (mot de passe Guignolée).

Il est à noter qu’il est possible de parrainer une personne par l’activité du Calendrier de l’avent à l’envers! Les « pères et mères Noël anonymes » peuvent donc acheter plein de petits cadeaux chaque jour et le mettre dans un sac, bas de Noël ou boîte et l’apporter à la Maison de l’Entraide entre le 26 et le 30 novembre, donc 25 petits cadeaux neufs qui seront distribués le 1er décembre. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Lise Caron au 450-649-4569 ou 438 869-2131 pour obtenir votre jumelage.

Faites le don!

La Guignolée en ligne de Varennes est de retour cette année. Organisée de concert avec organismes Action bénévole de Varennes, les Chevaliers de Colomb et la Ville de Varennes, ce rendez-vous annuel permet d’offrir un répit aux familles moins favorisées. Rappelons qu’aucune collecte de denrée ne sera effectuée et que la générosité des citoyens est tout de même sollicitée pour des dons en argent ou en ligne, qui serviront à acheter des denrées pour les paniers de Noël ainsi que pour l’aide alimentaire offerte à chaque semaine par Action Bénévole aux familles varennoises.

Ainsi, jusqu’au 11 décembre, les citoyens sont invités à faire leur don selon différentes options, soit le don en ligne à partir du lien web suivant : actionbenevolevarennes.org/dons/ (un reçu sera automatiquement remis pour les dons de 25 $ et plus) ou le don par chèque ou argent (du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h au 50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1 Veuillez noter qu’il doit être écrit « La Guignolée » sur la ligne POUR se retrouvant en bas et à la gauche du chèque). En plus des dons en ligne, il sera possible d’effectuer un don directement au Tigre Géant de Varennes dès maintenant.

En terminant, il est intéressant de noter que, grâce à la générosité de la population, Action Bénévole peut desservir environ 50 familles varennoises par semaine. Finalement, si vous désirez ou connaissez des gens qui aimeraient recevoir un panier de Noël, nous vous invitons à communiquer avec Action Bénévole au 450 652-5256.