Fermeture de la succursale de Sainte-Julie du Méga Centre Park Avenue

Les concessionnaires automobiles font face à plusieurs défis de front. La pénurie de main-d’œuvre a un impact au niveau de l’approvisionnement des véhicules neufs, alors que la hausse des taux d’intérêts a eu également des répercussions sur le marché des véhicules usagés.

C’est dans un tel contexte et en tenant compte de l’inflation galopante que Méga Centre Park Avenue a licencié plus de 65 employés en fermant trois de ses succursales, le jeudi 10 novembre dernier.

« Nous tenons à vous annoncer que c’est avec regret que nous avons pris la difficile décision de procéder à la fermeture définitive des succursales de Méga Centre Park Avenue de La Prairie, de Laval et de Sainte-Julie. La fermeture de ces succursales est effective dès maintenant (en date du 10 novembre) », peut-on lire sur le site Internet du groupe.

Pour sa part, Justine Descôteaux, coordonnatrice marketing et communications du Groupe Park Avenue, qui détient Méga Centre Park Avenue, a indiqué au Journal de Montréal dans son édition du 11 novembre dernier : «Il s’agit d’une décision d’affaires difficile qui entraîne des répercussions notamment sur le plan humain que nous regrettons pour les 65 employés concernés, nos partenaires et collaborateurs ainsi que nos clients», a-t-elle précisé en marge de cette annonce.