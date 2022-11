Une composition remplie de souvenirs de Boucherville pour Philippe Paquet

La nouvelle œuvre de Philippe Paquet, « La comptine » sera disponible sur les plateformes de streaming le 25 novembre prochain C’est le quatrième mouvement et le deuxième extrait de la pièce Échos qui sera disponible à compter du 20 janvier. L’œuvre est écrite pour quintette à cordes et piano et a été composée par Philippe Paquet à l’été 2021.Auteur, compositeur et arrangeur, Philippe a grandi à Boucherville et « Échos » est une pièce qui représente justement des souvenirs de son enfance bouchervillolise. Chacun des quatre mouvements représente à la fois des souvenirs précis, des sentiments et des impressions de

la jeunesse de l’artiste. Avec son tempo rapide, son air léger et son caractère joueur, La comptine représente les jeux innocents, les univers qu’on s’invente et les grandes aventures qu’on se construit en étant petit.