3800 pieds carrés de plus pour le Boisé du Tremblay

La Ville de Longueuil a récemment acquis deux petits lots situés dans le boisé Du Tremblay, au coût de près de 15 000 $. Les lots totalisent 1165 mètres carrés soit un peu moins de 4000 pieds carrés (3800). Ils sont situés à même le boisé mais étaient de propriété privée. La Ville bénéficié d’une aide financière de 9 800 $ provenant à parts égales de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et du gouvernement du Québec.

Cette récente acquisition de terrains, relativement mineure s’ajoute à d’autres projets menés par la Ville au fil des ans. Ainsi, en 2017, la Ville a terminé l’aménagement d’un parcours pédestre de 2,7 km, au coût de 2,25 M$, composé de passerelles et de ponceaux, couplés à des aires de repos et d’observation, afin de rendre accessible ce milieu naturel à la population tout au long de l’année. C’est un projet qui a également pu voir le jour grâce à une aide financière de plus de 1,2 M$ de la CMM et du gouvernement du Québec, dans le cadre de la Trame verte et bleue. Avec une superficie couvrant plus de 350 ha, le boisé Du Tremblay, qui s’étend aussi sur le territoire de Boucherville, est le plus grand parc-nature de Longueuil