Varennes lance le concours la Féérie des lumières pour illuminer son 350e anniversaire

Pour son 350e anniversaire, Varennes invite l’ensemble de la population à participer au concours la Féérie des lumières, en illuminant l’extérieur de leur propriété de la magie du temps des Fêtes. Ouvrant la voie au rayonnement de la ville, cette année de célébrations historiques offre une occasion sans précédent aux résidents, entrepreneurs et membres d’organisme public ou communautaire de décorer avec éclat leur espace extérieur pour Noël. Aucune inscription n’est requise, puisque tous les Varennois sont enregistrés automatiquement au concours qui prend fin le lundi 12 décembre.



Un jury composé de trois représentants de la Ville sillonnera les quartiers à la mi-décembre afin de repérer les plus beaux montages. Un coup de cœur du public et des gagnants répartis entre le secteur résidentiel, commercial et institutionnel ainsi que dans chacun des districts électoraux de la Ville, recevront un prix qui comprend un ornement de Noël à l’effigie du concours, un sac souvenir contenant des articles conçus par des artisans locaux ainsi qu’un coffret accompagné d’une édition limitée d’une affiche des bières du 350e anniversaire de Varennes. Le dévoilement des gagnants et la remise des prix auront lieu le lundi 19 décembre.



Les artisans sont invités à privilégier les décorations écoénergétiques, récupérées et durables (exemple : jeux de lumière à DEL, programmation privilégiée à l’aide d’une minuterie). Afin d’assurer le respect du voisinage, les décorations envahissantes, les effets stroboscopiques rapides et la musique forte, qui constitue une pollution sonore, sont à éviter.



« Ce nouvel événement collectif orchestré pour notre 350e anniversaire vise à rassembler toutes les générations varennoises. Tout au long du concours, j’encourage les citoyens à déambuler dans les rues et nous partager leurs coups de cœur via les médias sociaux et par courriel », déclare le maire Martin Damphousse.



Les résidents pourront partager en images leurs découvertes incontournables via Facebook sur la page de Bourrasque ou à l’aide du mot-clic #varennes350. Ceux qui voudront faire connaître leurs réalisations aux membres du jury pourront acheminer leurs photos ainsi que l’adresse de leur immeuble à varennes350@ville.varennes.qc.ca.



Tous les détails, modalités et astuces d’aménagement pour le concours sont accessibles sur la page varennes350.ca.