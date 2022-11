La Galerie Vincent-D’Indy accueille l’exposition Fractures temporelles du photographe Jean-François Ménard

Jusqu’au 11 décembre, la Ville de Boucherville présentera l’exposition Fractures temporelles à la Galerie Vincent-D’Indy.

Jean-François Ménard est un artiste de Boucherville passionné par la photographie depuis plus de 20 ans. Au fil des années, il s’est vu remettre de nombreux prix et distinctions pour ses photos, notamment par la Société de la promotion de la photographie du Québec.

Cette exposition présente une quarantaine d’œuvres photographiques dans un format vertical très prononcé et placées à proximité afin de créer un effet d’ensemble unique. Chaque œuvre raconte une fraction de l’histoire du temps, par ses couleurs, ses motifs et ses fractures, tout en témoignant de la beauté des paysages québécois.

Équipé d’un véhicule à autonomie complète, Jean-François Ménard a parcouru près de 10 000 kilomètres pour sillonner le Québec en quête de liberté. Les lignes et les fissures dans la nature lui permettent d’obtenir des compositions invitant le spectateur à y plonger le regard et à s’évader dans les fractures du temps. Avec son style visuel, l’artiste travaille la capture brute pour faire ressortir les contrastes, les couleurs et les éléments essentiels, sans toutefois dénaturer le sujet. Son travail se démarque par son dynamisme, son souci du détail et la profondeur que la verticalité fait ressortir des images.

Vernissage : 6 novembre 2022, 13 h