50e du club FADOQ de Boucherville : soirée extraordinaire avec l’Orchestre Sinfonia de Lanaudière et Marie Denise Pelletier

Un concert unique a été présenté samedi dernier pour le 50e anniversaire du club FADOQ de Boucherville. Il a réuni sur la scène de l’auditorium de l’école secondaire De Mortagne la populaire chanteuse Marie Denise Pelletier qui était entourée de dix-sept musiciens de l’Orchestre Sinfonia de Lanaudière sous la direction de la cheffe invitée, Véronique Lussier.

Le concert a été bien spécial, voire inoubliable de l’avis de tous. Les musiciens ont interprété avec brio quelques belles pièces de musique de films, populaires et classiques. Ils ont accompagné l’une des plus magnifiques voix du Québec, Marie Denise Pelletier, qui a eu un plaisir fou à revisiter les plus beaux succès de Céline Dion, Diane Dufresne, Nicole Croisille, Édith Piaf et bien d’autres « Grandes dames de la chanson ». Elle a fait revivre à chacun de précieux souvenirs. « Après 40 ans de carrière, je dois avoir du fun, et ce soir j’en ai eu », a-t-elle d’ailleurs lancé à la fin de la soirée.

La chimie a opéré entre les musiciens, Marie Denise Pelletier et les quelque 500 spectateurs ravis. « Ce fut une soirée extarordinaire, magique », s’est réjoui l’ancienne présidente de la FADOQ et responsable de l’activité, Monique L’Hérault.

« Tout au long du concert, j’ai ressenti une belle symbiose et une belle complicité entre tous les acteurs, les talentueux musiciens, notre excellente chanteuse soliste, l’assistance chaleureuse et les bénévoles à la logistique », a commenté la cheffe d’orchestre, Véronique Lussier.

« Il y avait un bel échange d’énergie et d’humour avec le public. Les gens étaient réceptifs et participatifs. Ils répondaient de vive voix aux interactions. C’était tout simplement humain et sympathique. »

D’ailleurs, après chaque chanson, plusieurs personnes étaient debout pour applaudir. À la fin du spectacle, toutes ont réservé une longue ovation. « Les artistes ont été très touchés. Ils m’ont avoué n’avoir jamais vécu ça ailleurs », a précisé Mme L’Hérault.

« J’ai eu beaucoup de bonheur à préparer ce concert pour un organisme qui se donne pour mission le bien-être des participants. J’ai été honorée de collaborer à cet événement hommage à nos aînés qui le méritent vraiment », a conclu la cheffe d’orchestre.