Nälkä Nutrition fait son entrée dans l’Accélérateur local

Nälkä Nutrition, de Boucherville, fait partie des 18 entreprises québécoises qui formeront la toute première cohorte de l’Accélérateur local lancé en mars 2022 par une grande bannière alimentaire. Cette initiative vise à accompagner des entreprises d’ici qui ont le potentiel de dynamiser l’industrie, en développant de nouveaux produits alimentaires.

Nälkä Nutrition a été choisie parmi près de 200 candidatures.

C’est en mai dernier que Simon Roy-Dufort et Déborah Coffre ont créé leur entreprise, offrant des boissons-repas biologiques, véganes et 100 % naturelles. Guadeloupéenne, Déborah est arrivée il y a dix ans pour son parcours universitaire, où elle a rencontré Simon à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Quand Déborah est tombée enceinte, de nouveaux besoins sont apparus (moins de temps, besoin d’aliments nutritifs), mais ce qui était sur le marché, selon elle, n’était pas 100 % naturel ou assez soutenant, d’où leur idée de lancer Nälkä Nutrition.

Utilisant le plus de produits locaux possible comme la canneberge et le sucre d’érable du Québec, les boissons-repas de cette entreprise offrent 17-18 g de protéines végétales. La bannière mettra ainsi à contribution ses ressources humaines, matérielles et financières pour accompagner Nälkä Nutrition dans les différentes étapes entourant le développement et la commercialisation de leur produit.