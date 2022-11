Le taux d’occupation des stationnements incitatifs ne dépasse pas 30 % à Boucherville

Malgré tous les scénarios apocalyptiques envisagés et annoncés depuis un mois, la fermeture d’un des deux tubes du Tunnel Lafontaine, lundi dernier, ne semble de toute évidence, avoir provoqué la catastrophe initialement prévue.

Mardi le 1er novembre dernier, par exemple les stationnements incitatifs de Boucherville et même de Ste-Julie demeuraient inoccupés à près de 70 %.

Des 1304 places disponibles dans les quatre stationnements incitatifs de Boucherville et Ste-Julie, seulement 410 étaient occupées, mardi dernier, soit 31 % des places disponibles.

Selon les données du Ministère des Transports du Québec, à Boucherville, le matin du premier novembre, le stationnement De Touraine a accueilli 50 véhicules sur une capacité de 311. Celui de De Mortagne comptait 150 voitures alors que la capacité est de 483. Celui de la rue De Montarville, le plus occupé, a permis à 210 automobilistes de s’y stationner alors que la capacité est de 510. Mercredi le 2 novembre, ce nombre avait même diminué avec un total de 384 places occupées dans les trois stationnements de Boucherville sur une capacité de 1304 soit 29 % d’occupation seulement

Le stationnement incitatif de Ste-Julie n’était pas à pleine capacité lui non plus car on y comptait mardi 350 véhicules sur une capacité de 953 et mercredi le 2, 450 voitures.

Pour le directeur-général du Réseau de transport de Longueuil, Michel Veilleux, ce faible taux d’occupation n’est pas inquiétant et il voit même la situation d’un œil optimiste constatant que la marge de manœuvre est encore grande et permettra d’accueillir d’autres véhicules au cours des prochains mois et des prochaines années.

Autobus

Tous ces automobilistes ont cependant utilisé les autobus d’Exo ou encore celles du Réseau de transport de la Rive-Sud pour se rendre au Métro Radisson, à Montréal.

A Boucherville mardi dernier 353 personnes sont montées à bord des autobus des lignes 61 et 461. Mercredi, le 2 novembre, ce nombre avait chuté à 325 utilisateurs.

Il fallait compter entre 11 et 16 minutes pour effectuer le trajet vers Montréal.

A Ste-Julie, les gens qui ont utilisé le stationnement incitatif sont montés dans les circuits 520, 521 et 532 pour faire le trajet vers le métro Radisson.

Ils ont été 177 à le faire le matin du 1er novembre et 228 le mercredi 2 novembre.

Navette

La navette fluviale qui fait le trajet Boucherville-Montréal a également été mise à contribution pour amener les gens de la région vers la métropole. Lundi matin, 31 octobre, 220 personnes l’ont utilisé alors que le lendemain, mardi 1er novembre, ils ont été 156. Mercredi 179 personnes l’ont utilisé pour se rendre à Montréal.

La navette devrait être en opération jusqu’au 11 décembre prochain si la température le permet.

Enfin, on note du côté des autorités de transport, un accroissement de 10 à 20 % (selon la journée) de l’achalandage dans le train Saint-Hilaire-Montréal avec arrêt à Longueuil et Saint-Lambert, entre autres.

Montréal-Rive-Sud

Si la situation semble somme toute sous contrôle pour faire le trajet Rive-Sud-Montréal, deux voies permettant toujours de faire la traverse sur le Pont Tunnel Lafontaine, il en est autrement pour le trajet inverse alors qu’une seule voie permet le retour vers Boucherville. Des retards de 30, 40 minutes et de plus d’une heure, selon la période du jour, sont monnaie courante et quotidienne depuis une semaine alors que les conditions météo sont presqu’estivale. Faudra voir lorsque la neige neigera si les choses se corsent un peu plus.