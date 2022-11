Un organisme qui fait une grande différence : le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches fête ses 30 ans

Organisme essentiel dans la vie de bien des gens, le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches souffle 30 bougies. C’est en 1992 qu’il a vu le jour grâce à la ténacité de parents qui souhaitaient un lieu accueillant pour leurs enfants différents, et pour s’offrir un peu de temps de répit.

Qualifié par plus d’un de remarquable, le Centre fait toute la différence. Il accueille des personnes ‒ enfants, jeunes et adultes ‒ ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans handicap physique. Il leur offre des activités stimulantes dans un cadre sécuritaire, et permet aux parents de souffler un peu, et de se ressourcer pour éviter l’épuisement.

Situé à Boucherville, l’organisme dessert annuellement un peu plus de 100 familles de la Montérégie.

Il reçoit de l’aide du gouvernement du Québec et de la Ville de Boucherville qui lui remet un tiers des profits issus du Duathlon-triathlon, mais cela ne suffit pas. Pour assurer la pérennité de ses services, les membres de sa fondation doivent organiser annuellement des activités de sociofinancement. Et ils ne manquent pas d’originalité pour réussir à amasser, bon an mal an, près de 500 000 $, incluant les dons.

161 500 $ recueillis à la soirée-bénéfice

La principale activité est le souper-bénéfice. Le dernier qui s’est tenu le 28 octobre dernier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois a permis de récolter la rondelette somme de 161 500 $.

L’événement a réuni quelque 350 personnes des milieux des affaires et politiques. Le député Barsalou-Duval a remis un certificat d’honneur au Centre alors que la députée et ancienne ministre de la Culture, Nathalie Roy, a profité de l’occasion pour décerner à Roger Maisonneuve, président du conseil d’administration, cofondateur de l’organisme, et directeur général de la Ville de Boucherville, la médaille de l’Assemblée nationale soulignant son apport indéfectible à cette cause depuis le tout début. Jean Martel qui soutient l’organisme depuis toujours, pour sa part, tiendra demain son Déjeuner du maire dans les locaux de l’organisme afin de mieux faire connaître cette ressource.

Son histoire

En 1990, un groupe de parents décide de remédier au problème de répit en créant une ressource adaptée à une clientèle multihandicapée. Grâce à l’effort collectif de la communauté, des corporations et de nombreux bénévoles, les fondations sont érigées. C’est à la fin septembre 1992 que les premiers enfants font leur entrée au Centre 4 Poches.

La demande est grandissante et le centre situé au 560, chemin du Lac est agrandi. Pour cela, une vaste campagne de financement est lancée en 2005. Environ 1,3 M$ sont récoltés permettant de réaliser les travaux en 2007.

En 2012, Quatre Poches lance un projet de Centre de jour pour une clientèle âgée de plus de 21 ans.

Ses services

Le Centre peut accueillir un maximum de 26 bénéficiaires le jour et de 18 bénéficiaires la nuit. En raison de la sévérité des cas, le ratio est généralement de deux jeunes pour un éducateur. Au répit toutefois, environ 20 % de la clientèle requiert un encadrement d’un pour un. Les nouvelles familles doivent attendre jusqu’à trois ans pour avoir accès au répit.

Le centre offre des répits, des camps de jour, des vacances (répit maximum de 10 jours consécutifs), et un service de garde scolaire, programme 21 ans et plus, et des dépannages pour les situations urgentes.