Fraude fiscale: des amendes de près de 20 000 $ pour un ancien dirigeant du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

Marc Girard, ancien directeur général du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (CMFG) à Boucherville, a été condamné à payer des amendes totalisant 20 000 $ pour avoir détourné, à des fins personnelles, des fonds de l’organisme pour lequel il travaillait, ont annoncé Revenu Québec et l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

M.Girard a plaidé coupable, le 18 octobre dernier au palais de justice de Longueuil, à des accusations de fraude fiscale en lien avec l’accomplissement ou le non-accomplissement de quelque chose en vue d’aider le CMFG à faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans les registres de l’organisme.

Dans le cadre de ses fonctions, il a acheté de nombreux articles aux frais du CMFG. Ces articles facturés n’étaient pas liés à l’organisme, et ainsi ils n’ont bénéficié qu’à M. Girard. Les biens indûment facturés au CMFG par M. Girard ainsi que les chèques servant à payer ces transactions ont été inscrits dans les registres de l’organisme. Cette condamnation découle d’une enquête réalisée conjointement par Revenu Québec et l’Unité permanente anticorruption (UPAC)

Arrestation en 2018

Rappelons que les enquêteurs de l’UPAC ont procédé le 27 septembre 2018 à l’arrestation de M. Girard. Il était accusé d’abus de confiance, de fraude, de fabrication et usage de faux, de possession de biens criminellement obtenus et de méfait concernant des données.

Les faits reprochés se sont produits dans le cadre de ses fonctions sur une période de neuf ans, de novembre 2007 et août 2016.

La Ville de Boucherville, propriétaire de la bâtisse et principale utilisatrice, avait remarqué plusieurs irrégularités dans la gestion du centre multifonctionnel assurée par un organisme à but non lucratif (OBNL) depuis son ouverture, en 2002, et avait déposé une plainte officielle à la police de Longueuil. L’arrestation de M.Girard a eu lieu un peu plus de 24 mois après le dépôt de la plainte.

Girard avait été embauché en 2005 à titre de directeur général du centre multifonctionnel et congédié en août 2016 par le conseil d’administration du Centre multifonctionnel. Depuis, il aurait remboursé au centre une partie des sommes qu’il avait facturées à son profit.