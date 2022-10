300 familles recevront un panier de Noël grâce à Suzie

Le père Noël et ses lutins sont déjà au travail pour qu’en décembre prochain, quelque 300 familles et leurs enfants de la Montérégie puissent avoir la chance de vivre la magie de Noël et de manger à leur faim grâce aux Paniers de Noël de Suzie.

L’activité mise sur pied il y a 16 ans par Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, ne cesse de prendre de l’ampleur.

L’inflation et l’augmentation des coûts de logements ont en effet un impact direct sur la clientèle des Paniers de Noël de Suzie qui peine à joindre les deux bouts. L’arrivée du temps des Fêtes devient ainsi une source d’anxiété.

Heureusement, encore cette année, les familles pourront recevoir une épicerie à leur goût et des cadeaux personnalisés pour les enfants.

De nombreuses personnalités publiques, dont les Bouchervillois Gino Chouinard, qui est le porte-parole de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, ainsi que Patrice Godin et Jean-Michel Anctil en plus de Julie Houle, Daniel Melançon et Jonathan Garnier participent à l’activité.

Pour faire un don : https://www.jedonneenligne.org/fcjmonteregie/PNS2022/