3500 visiteurs en 3 heures : des frissons aux frimousses !

Il a été très populaire le sentier des frissons aménagé au parc du Bois-de-Brouage, à Boucherville, et il fallait être très patient pour y accéder. Mais, l’attente en valait la peine, de l’avis des visiteurs.

Vendredi dernier, au moins 3500 personnes ont visité le parcours aménagé pour l’Halloween où jeux de lumière, fumée et sons mystérieux ont donné quelques frissons aux frimousses.

Ce projet était une initiative de l’École de Danse de Boucherville, Les Ateliers Nez Rond, l’Escale familiale de Boucherville et des Productions Mégamix