Une cavalière championne

Pénélope Langdeau, une cavalière de Boucherville, a vécu une superbe saison en équitation dans les épreuves de sauteur.

L’athlète âgée de 15 ans a récemment été couronnée championne de la compétition au mètre 10, à Princeton, au New Jersey, avec sa jument Calido Starlight. Plus tôt, elle avait gagné le championnat réserve (2e) à Saugerties, dans l’État de New York.

À l’International Bromont, en Estrie, en début de saison, Pénélope a remporté les épreuves au mètre 10 et au mètre 15. Puis, elle a excellé à nouveau lors de l’épreuve de Palgrave, en Ontario, en obtenant une 3e place dans le mètre 10, catégorie ouverte, où l’on retrouvait des cavaliers de grande expérience.

Pénélope s’initie à l’équitation à l’âge de 7 ans et après seulement deux essais, elle confirme à ses parents sa passion pour cette discipline. La jeune cavalière participe à ses premières compétitions dès 10 ans, et cette année, pour la première fois, elle prend part à de plus gros concours aux États-Unis, et réussit à se démarquer.

Pénélope est membre de l’écurie South Shore, à Saint-Hilaire, dirigée par l’entraîneur Francis Berger et l’entraîneuse Bianca Lafontaine.

En plus de ses études en 4e secondaire au Collège Saint-Paul, Pénélope accorde entre 15 et 20 heures par semaine à son sport. Elle dit : « boire, manger et rêver équitation ».

Bien évidemment, les Jeux olympiques sont dans sa ligne de mire. Elle est jeune et a tout le temps devant elle pour y parvenir.