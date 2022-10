La bibliothèque municipale de Sainte-Julie finaliste pour le Prix Euréka au Gala des bibliothèques publiques du Québec

Le 18 octobre dernier, à l’occasion du Gala des bibliothèques publiques du Québec, la bibliothèque municipale de Sainte-Julie a été finaliste du Prix Euréka pour son projet En lisant su ‘l’ perron.



Le prix décerné aux bibliothèques de 5 000 habitants et plus mettait en compétition les bibliothèques de Québec pour leur projet Bibliothèque inclusive, la bibliothèque de Baie-Comeau pour le projet d’abolition des frais de retard et la bibliothèque de Sainte-Julie pour le projet En lisant su’l’perron. La bibliothèque de Québec a été récompensée lors de cette soirée.



En lisant su’l’perron est un programme que la bibliothèque municipale de Sainte-Julie a conçu pour animer la littérature hors les murs auprès des personnes aînées habitant en résidence. Mis sur pied en 2016, il s’agit d’un spectacle littéraire. Sous la direction de l’animatrice hors les murs, une équipe de bénévoles sélectionne des textes selon des thèmes précis et appréciés des aînés. Une fois les textes choisis, le tout est animé en spectacle littéraire d’une durée d’une heure et demie auprès des citoyens habitant dans les résidences du territoire de Sainte-Julie. Ces animations sont dispensées une fois par mois à l’automne et à l’hiver.



À propos du prix Euréka

Le prix Euréka est un prix reconnaissant une bibliothèque ayant développé et mis en place de nouvelles approches qui ont eu un impact positif dans une communauté et qui ont une valeur continue pour les bibliothèques publiques. Ce prix pourrait inclure, par exemple, l’innovation, les services, l’animation, la programmation, les initiatives touchant la diversité et l’inclusion, le numérique, etc. La liste des lauréats du Gala se trouve sur le site web prixdesbibliotheques.ca.