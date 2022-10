ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU GOÛTE-BOUDIN DE BOUCHERVILLE : Banquet Délys de boudin à Boucherville

À l’occasion de son quatrième concours annuel du meilleur boudin au Québec, l’Association Québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville (AQGBB) tiendra son banquet annuel dimanche le 13 novembre 2022 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville.



À cette occasion y seront dévoilés les six lauréats provinciaux des meilleurs boudins classiques et créatifs. Six prix intitulés Délys : Or, Argent et Bronze seront remis aux lauréats.



Les récipiendaires ont leur entreprise dans les villes de Boucherville, Montréal, Québec, Marieville et Repentigny.



Les personnes intéressées à participer au banquet peuvent s’inscrire auprès de l’AGBBB à l’adresse courriel suivante : boucherville@goute-boudin-quebec.ca



On peut visiter le site web de l’Association pour plus de renseignements. https://www.goute-boudin-quebec.ca/