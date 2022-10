Les brèves de Boucherville

Près de 900 000 $ pour rénover la maison dite Louis-H.-La Fontaine



Des travaux de restauration tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison dite Louis-H.-La Fontaine seront effectués au coût de 896 656 $. Le projet bénéficiera d’une subvention du ministère de la Culture équivalente à 50 % des coûts.



Un sculpteur bouchervillois honoré à Paris



André Derouin, sculpteur sur pierre, a vu l’ensemble de son œuvre récompensé par la Société académique Arts-Sciences-Lettres à Paris, qui lui a décerné la médaille de Vermeil. Cette récompense est destinée à encourager et à reconnaître tous ceux qui, tant en France que dans le monde, se sont signalés par leurs travaux.

La cérémonie de remise des médailles a eu lieu le dimanche 16 octobre à Paris. André Derouin n’en est pas à sa première expérience internationale. Depuis 2016, ses sculptures ont été exposées à Cannes, Rome, Belgique et Paris.



Piscine : une entente avec Varennes



La Ville de Varennes devrait adresser une demande à la Ville de Boucherville afin de permettre à ses résidents de profiter du bain libre à Boucherville durant les travaux de rénovation de son centre aquatique qui sont prévus en janvier et en février 2023.

On se rappellera qu’une entente similaire avait été conclue entre les deux villes lors de la construction du Centre aquatique Laurie-Eve-Cormier. Elle permettait aux Bouchervillois d’accéder à la piscine de Varennes au même tarif qu’un citoyen de Varennes.



Des saunas non genrés à Boucherville?

La Commission des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs a proposé au conseil municipal de Boucherville de rendre les saunas non genrés pour répondre à la « nouvelle réalité ». Elle précise que les saunas, ouverts seulement lorsqu’un sauveteur peut en assurer la surveillance, sont vitrés et sur le bord du bassin, et que les utilisateurs doivent porter le maillot de bain.

Le conseil municipal n’a pas statué sur la demande.