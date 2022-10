Prises de rendez-vous pour la vaccination contre la grippe saisonnière

Les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière (influenza) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est ont débuté et fonctionnent sur rendez-vous seulement. Le vaccin est gratuit pour certaines clientèles identifiées comme vulnérables par le Ministère de la santé et des services sociaux. La population peut dès maintenant réserver une plage horaire via Clic Santé ou par téléphone au 1 877 817-5279. Prenez note qu’il est possible de recevoir le vaccin contre la Covid-19 en même temps que le vaccin contre l’influenza. Il y a cinq sites de vaccination sur le territoire, soit Espace RODI, situé au 1136, boulevard Marie-Victorin pour la région de Longueuil; la Salle Jani-Ber, 80, rue Plante pour la région de Sorel-Tracy; les Galeries de Saint-Hyacinthe, situées au 3200, boul. Laframboise (près du Buropro – Porte 4) pour la région de Saint-Hyacinthe; le Centre sportif du 1505, 3e Avenue, pour la région d’Acton Vale et le Mail Montenach, situé au 600 boul. Sir-Wilfrid-Laurier (Entrée du Buropro – Porte 4) pour la région de Beloeil.