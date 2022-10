1258 arbres et arbustes plantés à Varennes

C’est la Ville de Varennes qui a bénéficié, la semaine dernière, de la première plantation d’arbres du projet Horizon Nature de la MRC Marguerite-D’Youville. Le programme vise la protection et la régénération des espaces verts du territoire de la MRC.

Le maire de Varennes Martin Damphousse a même mis l’épaule à la roue et la main à la pelle pour contribuer à la plantation, tout comme une douzaine de bénévoles aussi. Au total, 1258 végétaux ont été plantés sur le territoire de Varennes, dont 333 arbustes, 200 conifères et 725 feuillus.

« Nous sommes heureux de voir le projet Horizon Nature se concrétiser après une année de préparation. L’amélioration de la qualité de notre environnement est au cœur des priorités du conseil de la MRC. Les plantations s’ajouteront aux nombreux gestes et programmes de subventions déjà mis en place par la MRC afin de favoriser la préservation de l’environnement. » a déclaré le maire de Varennes qui est également préfet de la MRC.

Ce sont près de 75 000 $ à terme qui seront investis dans huit projets faisant partie de la première phase d’Horizon Nature. Cette initiative fait partie intégrante du nouveau plan de réduction des gaz à effet de serre (GES) dont la MRC s’est dotée récemment.



La démarche de plantation d’arbres à grande échelle favorisera l’augmentation de la canopée tant en ville qu’en campagne, en plus d’améliorer la connectivité écologique entre les milieux urbains et ruraux de la MRC.

Ce projet « Signature innovation » est réalisé grâce à une aide financière de 1,7 million de dollars accordée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

À court terme, quatre plantations en zone urbaine (une par municipalité participante) permettront de mettre en sol 5 198 végétaux. Ces plantations contribueront entre autres à renforcer les services écosystémiques et protéger de l’érosion les milieux habités.



Zone agricole

En collaboration avec les propriétaires agricoles, l’organisme COVABAR et la ZIP des Seigneuries, quatre plantations seront aussi effectuées en bandes riveraines agricoles à Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes. En tout, 6546 végétaux seront plantés.