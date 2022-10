Un exercice militaire aura lieu sur les îles Sainte-Thérèse, Charron et Bourdon

Environ 375 réservistes des Forces armées canadiennes prendront part à l’exercice militaire XERUS ENDURCI, dans le secteur des îles Sainte-Thérèse, Charron et Bourdon, du 26 au 31 octobre prochains.

Les troupes pratiqueront des manœuvres militaires et des procédures de combat. Des munitions à blanc et des pièces pyrotechniques seront utilisées.



Même si la plupart des sites où se dérouleront les scénarios seront isolés, la population peut s’attendre à voir des déplacements de troupes, de véhicules militaires, des survols d’hélicoptères et à entendre des coups de feu façon sporadique.



Les mesures nécessaires ont été mises en place afin de minimiser les impacts sur la population et l’environnement. À cet égard, le bruit sera maintenu au minimum pendant la nuit.



Cet entraînement vise à confirmer les compétences acquises par les militaires dans différents milieux et différentes conditions. La planification de l’exercice été effectuée en collaboration avec les autorités municipales, l’Armée canadienne, la Marine royale canadienne, l’Aviation royale canadienne et la Garde côtière canadienne. Une carte de la zone de l’exercice est jointe à ce message d’intérêt public.