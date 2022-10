Cinq pompiers de l’agglomération honorés pour avoir sauvé un coéquipier

Cinq pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) ont reçu une médaille pour acte méritoire, pour avoir sauvé un coéquipier qui était en danger dans un incendie.

Les cinq récipiendaires sont le lieutenant intérimaire Mathieu Brisebois et les pompiers Marc-André Roy, Marc Montpetit, Dominic Malette et Xavier Lambert. Ils ont été récompensés ce dimanche lors d’une cérémonie qui a eu lieu dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

C’est lors d’une intervention survenue le 15 avril 2021 qu’ils ont pu sauver leur collègue, qui est un chef aux opérations du SSIAL. Vers 15h00, les pompiers étaient déployés dans une résidence de la rue Lugano, à Brossard afin de combattre un incendie qui s’était déclenché au sous-sol. Le chef aux opérations s’est retrouvé dans une situation dangereuse lorsque le plancher de la cuisine a cédé sous ses pieds. L’homme a alors réussi à se suspendre à une section toujours en place du plancher, mais ses pieds se trouvaient dans le vide. Les cinq autres pompiers, qui se trouvaient également dans la résidence au même moment, ont entendu un appel de détresse de leur collègue et se sont mis à sa recherche, à travers l’épaisse fumée qui réduisait la visibilité à l’intérieur de la résidence.

Finalement, les pompiers Brisebois, Roy, Montpetit, Malette et Lambert ont réussi à atteindre leur collègue en danger. Ils ont placé une sangle sous les bras du chef et sous sa bouteille d’air, ce qui leur a permis de le déplacer avec une meilleure prise. En tirant sur la sangle, l’équipe a finalement réussi à sortir le collègue de l’incendie. Les six pompiers s’en sont tirés indemnes.