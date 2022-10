Les villes de l’agglomération devront payer pour le rafraichissement de l’image de marque de Longueuil

La Ville de Boucherville tout comme les trois autres municipalités liées de l’agglomération de Longueuil (Saint-Lambert, Brossard ainsi que Saint-Bruno-de-Montarville) devront payer leur part d’une facture de 233,000$ pour que la Ville de Longueuil rafraichisse son image de marque!

Le contrat a été attribué à l’agence en création d’image de marque Les Évadés de Montréal lors de la séance publique du Conseil d’agglomération de septembre dernier.

La mairesse de Saint-Lambert, Pascale Mongrain s’est immédiatement opposée à l’attribution du contrat pour les services d’une telle agence.

Madame Mongrain soutient que ce contrat représente une dépense de compétence locale à la Ville de Longueuil et non une compétence d’agglomération quoi doit être payée par l’ensemble des villes.

L’image de marque de la Ville de Longueuil ne touche en rien les compétences d’agglomération, selon elle. Chaque ville de l’agglomération a d’ailleurs sa propre image corporative et les autres villes ne réclament pas d’argent aux villes voisines pour rafraichir leur image ou leur logo.

Selon le conseiller longueuillois Jonathan Tabarah qui a tenté de justifier la dépense, les nouvelles règles de gouvernances récemment établies par la Cour font en sorte que Longueuil ne peut plus décider seule d’une telle dépense car les actions de communication de Longueuil sont entièrement dédiées et partagées par les dépenses mixtes.

Pour éviter cette dépense il aurait fallu que les autres maires des villes liées votent majoritairement contre la dépense mais la mairesse de Brossard Doreen Assad et le maire de Boucherville, Jean Martel, ont plutôt indiqué que si les villes liées ont de la visibilité, c’est acceptable comme dépense et avantageux!