Félix Guindon-Tremblay recherché pour menaces

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) cherche à localiser Félix Guindon-Tremblay afin de procéder à son arrestation.

Félix Guindon-Tremblay, un homme âgé de 35 ans, est recherché pour avoir proféré des menaces et un bris d’engagement. Un mandat d’arrestation non visé a été émis à son endroit le 21 octobre en vue de le traduire devant les tribunaux. Il ne collabore pas jusqu’ici avec les autorités qui tentent d’entrer en contact avec lui. Des informations indiquent qu’il pourrait se trouver au Québec et même en Ontario.

Description physique :

– 5’8’’ (1 m 73)

– Mince

– 35 ans

– Cheveux bruns

– Yeux pers

Il se déplacerait possiblement avec l’un des 2 véhicules suivants :

Chevrolet Silverado 2000 couleur noir FBW8883

Dodge Caravan 2017 gris P59XCQ

Toute personne détenant de l’information permettant de mener à l’arrestation de M Guindon peut nous contacter en tout temps et de façon anonyme sur la Ligne Info-Azimut au (450) 646-8500 ou en composant immédiatement le 911. Tout appel sera traité en confidentialité.