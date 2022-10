Halloween : une foule d’activités pour vivre de petites, moyennes ou grandes frousses à Boucherville!

La fête de l’Halloween est une belle occasion pour se réunir, autant pour les petits que pour les grands. La Ville de Boucherville est heureuse de partager plusieurs activités qui se dérouleront sur son territoire les 28, 29 et 31 octobre.

Le sentier des frissons au parc du Bois-de-Brouage

Vendredi 28 octobre, 18 h à 21 h

Une section du parc sera animée et transformée en parcours, où jeux de lumière, fumée abondante et sons mystérieux divertiront les visiteurs.

L’entrée du sentier est située au coin des rues Thomas-Pépin et de Brouage. En cas de pluie, l’activité sera reportée au dimanche 30 octobre.

Ce projet est une initiative des organismes culturels et communautaires accrédités par la Ville de Boucherville : l’École de Danse de Boucherville, Les Ateliers Nez Rond, l’Escale familiale de Boucherville.

L’Halloween au Marché public Lionel-Daunais

Samedi 29 octobre, 18 h à 21 h

Les familles sont invitées à venir célébrer l’Halloween au Marché public Lionel-Daunais. Les activités familiales prévues seront gratuites et se dérouleront sur le thème des pirates.

Petits et grands pourront assister à une démonstration d’animaux exotiques, parcourir un labyrinthe hanté, participer à des combats d’épées en mousse, réaliser des expériences scientifiques, entendre des contes d’Halloween et bien plus encore!

Cette soirée aura lieu beau temps comme mauvais temps!

Maison hantée de la Maison des jeunes de Boucherville

Lundi 31 octobre, 18 h 30 à 21 h

Pour les amateurs de sensations fortes, la Maison des jeunes (540, chemin du Lac) hébergera, dans un décor lugubre, des fantômes et d’étranges créatures terrifiantes qui auront de quoi donner la frousse!