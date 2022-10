La Ville de Sainte-Julie accueillera un exercice de sécurité civile sur son territoire le 20 octobre

Un exercice d’intervention d’urgence à grande échelle se déroulera sur le territoire de Sainte-Julie le jeudi 20 octobre prochain. Organisée en collaboration avec Montréal Pipe Line ltée, cette simulation regroupera différents intervenants du milieu de la sécurité civile et publique.



L’objectif principal de cet exercice est de tester et améliorer les protocoles et procédures d’intervention d’urgence afin de contribuer à l’amélioration des connaissances internes sur les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que de développer et de favoriser les relations entre les différents intervenants impliqués lors de tels incidents.



« Nous sommes heureux d’accueillir un tel exercice sur notre territoire, car une préparation adéquate est essentielle afin de répondre rapidement lors de situations d’urgence réelles. Même si nous ne souhaitons pas que des accidents majeurs arrivent sur notre territoire, nous savons que ça peut-être une possibilité, que ce soit une catastrophe climatique, un accident majeur sur l’autoroute ou un incendie dans le parc industriel, pour ne nommer que ceux-là. Avec cette simulation, nous pourrons nous assurer qu’il existe une communication efficace entre les intervenants provenant de diverses organisations en plus de mieux connaître les rôles et responsabilités de chacun », a précisé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Lors de cette journée, les citoyens pourraient apercevoir davantage de services d’urgence à différents endroits dans la Ville. Lors d’une situation d’urgence réelle, les citoyens seraient informés par les différents moyens de communication municipaux.